Неизлечимо больной муж публично сорвался на Леру Кудрявцеву: "Успокойся и молчи. Достала!"

Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров живут в браке больше 10 лет. Многие считали, что это идеальный союз, но на днях Лера Кудрявцева, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с болезнью мужа.

Еще несколько лет назад ведущая призналась, что ее супруг-хоккеист страдает от зависимости к спиртному. Из вредной привычки пристрастие Макарова переросло в настоящую болезнь. Кудрявцева считает, что алкоголизм ее мужа неизлечим. После выхода из очередного рехаба, спортсмен не может продержаться и полугода.

"Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти", — поделилась Лера на своей странице в соцсети.

Однако публичные признания жены не оценил сам Макаров. Игорь, увидев все, что о нем в соцсети написала Лера, взорвался. Хоккеист нецензурными выражениями обратился к супруге. Спортсмен четко дал понять, что ему не нравятся откровения Кудрявцевой. "Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — сорвался он на Леру.

Кудрявцева в тот же вечер продемонстрировала, что слова мужа ее не задели. Лера показала на своей странице в соцсети, как прогуливается по парку со своим близким другом Андреем Разыграевым. На видео, которое опубликовала ведущая, она выглядит довольно веселой.