На западе Москвы построят детский сад с бассейном

В Москве в районе Очаково-Матвеевское строят детский сад на 275 человек. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, новое дошкольное учреждение возводят в проезде Стройкомбината.

Там будет одиннадцать групп для воспитанников от трёх до семи лет. Предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Необходимые условия создадут и для детей с ограниченными возможностями здоровья. В здании оборудуют места для хранения колясок и велосипедов.

На прилегающей территории сделают общую игровую зону с теневыми навесами для защиты от солнца и осадков. Завершить строительство детского сада планируется в следующем году.