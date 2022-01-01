Армия России освободила Малиевку в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступления освободили Зелёный Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах пяти населённых пунктов.

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Ударам подверглись живая сила и техника двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, расположенные в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.