Нанесён мощный удар по военным предприятиям на Украине

В ночь на 26 июля российские военные нанесли комбинированные удары по военным предприятиям Украины, изготавливающим детали для ракет, боеприпасы и взрывчатку. Как сообщили в Минобороны России, все намеченные объекты поражены.

Также в минувшие сутки нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотников, складам ракетно-артиллерийского вооружения. Силы ПВО России сбили за 24 часа пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 257 дронов противника.

Ещё российские подразделения освободили два населённых пункта - Зелёный Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.