Московская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота

Московская пенсионерка отдала мошенникам пять килограммов золота, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщине позвонил аферист якобы из сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живёт, будет производиться замена домофона. Для получения новых ключей москвичке посоветовали продиктовать код из смс, что она и сделала.

Затем пенсионерке позвонил лжесотрудник Роскомнадзора и сообщил о похищении персональных данных. Чтобы спасти свои сбережения пожилая женщина передала курьерам имущество в общей сложности на 63 миллиона рублей.