20 человек погибли в результате удара Израиля по сектору Газа

20 палестинцев погибли в результате нового удара Израиля по пункту гуманитарной помощи на севере сектора Газа, ещё сто ранены. Западная пресса, а также СМИ самого еврейского государства неоднократно сообщали, что солдаты ЦАХАЛ и американские военные намеренно открывают огонь по безоружным людям.

Руководство Израиля эту информацию опровергает. В Армии обороны заявили, что атакуют военные цели. За сутки нанесли удары по сотне объектов ХАМАС, в том числе, тоннелям и схронам боеприпасов.

Действия Тель-Авива раскритиковали в Международном комитете Красного креста. Его сотрудники тоже страдают от недоедания и дефицита питьевой воды в анклаве. Помощь почти не поступает с мая, с тех самых пор, как Израиль и США ввели новую схему обеспечения жителей, которая фактически означает гуманитарную блокаду сектора, сообщает "ТВ Центр".