Жители Молдавии вышли на акцию против президента Майи Санду

В Молдавии проходит масштабная акция против президента Майи Санду. В Кишинёве на улицы вышли десятки тысяч людей - сторонников четырёх оппозиционных партий, которые объединились в единый избирательный блок. Участники выступают за суверенитет и нейтральный статус страны.

Организаторы утверждают, что по указанию властей активистов задерживали по пути на митинг усиленные наряды полиции. Новая политическая сила стремится к восстановлению отношений с Россией и сбалансированному партнёрству с другими государствами.

Блоку предстоит выбрать название и подать документы в Центризбирком. Оппозиционному объединению "Победа" ранее отказали в регистрации, сообщает "ТВ Центр".