На северо-востоке Москвы строят храм в честь митрополита Макария

На северо-востоке Москвы возводят храм святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Комплекс рассчитан на пятьсот прихожан. Он станет неотъемлемой частью городской среды, объединив духовную и культурную жизнь района Бутырский. При храме уже работает воскресная школа, где проводят лекции и занятия для детей.

На территории заложен уникальный Библейский сад, не имеющий аналогов в стране. Там планируют высадить растения, которые упоминаются в Священном Писании. Также сделают игровые зоны, установят колодец Иакова, виноградный пресс и различные архитектурные объекты, сообщает "ТВ Центр".