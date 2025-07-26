Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники стали обманывать россиян, рассылая им фейковые письма от "Госуслуг". Как рассказал РИА Новости директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности "Контур.Эгида" Даниил Бориславский, в лжеписьме сообщается о входе в аккаунт из подозрительного местоположения.

При этом электронное послание мало чем отличается от настоящего письма, пришедшего с портала "Госуслуги". В письме говорится о входе в аккаунт из города, отдалённого от пользователя. Внизу указан телефон поддержки, по которому нужно срочно позвонить.

Далее мошенники действуют по уже известной схеме. Они уточняют у звонящего данные, подтверждают личность и запрашивают код из смс. Так в их руках оказываются аккаунт пользователя на госпортале.

Эксперты советуют гражданам игнорировать такие письма и помечать их как спам. Звонить по указанным номерам не нужно.