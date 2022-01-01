Волонтёры в Москве получат от города до 250 тысяч рублей

С этого года знак отличия "Волонтёр Москвы" будет присуждаться в трёх степенях. Добровольные помощники со стажем от пяти лет смогут получить 250 тысяч рублей, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что теперь выплаты будут зависеть от стажа волонтёрской деятельности. Собянин поблагодарил всех, кто поддерживает городские проекты и принимает активное участие в жизни столицы.

Он также напомнил, что награда для волонтёров была учреждена в 2022 году. Её уже получили 90 человек, среди них есть школьники и опытные волонтёры.