Петросян и Степаненко снова скандалят из-за больших денег: у юмориста могут изъять антиквариат

Артисты разорвали отношения семь лет назад, но суды из-за совместно нажитого имущество все не прекращаются. Спустя три года после последнего заседания суд по разделу денег, квартир и антиквариата получил неожиданное продолжение.

Выяснилось, что бывшие супруги должны крупную сумму денег. Петросян и Степаненко не рассчитались за оценку своих богатств. А специалистам тогда пришлось хорошенько поработать. Описание квартир, домов, антиквариата, книг, машин и прочего имущества заняло более 1000 страниц.

Евгений Ваганович решил, что за экспертизу должна платить Елена Григорьева, а Степаненко твердила, чтобы деньги вычли из имущества Петросяна. В результате, так и не дождавшись оплаты счета, Российский Федеральный Центр судебной экспертизы при Министерстве Юстиции России был вынужден обратиться в суд, чтобы взыскать с экс-супругов долг. По данным "СтарХита", артисты не заплатили 500 тысяч рублей.

Так так юмористы отказываются погашать задолженность, первое заседание суда состоится уже 29 июля. Когда судья выяснит, кто из бывших супругов обязан выплатить эти деньги, средства могут быть взысканы из доли имущества должника.