Новое предательство иноагента Галкина: поедет развлекать Зеленского

Иноагент Максим Галкин* прилетел в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Артист появился на открытии музыкального форума в компании жены Аллы Пугачевой.

Парочка тут же привлекла внимание журналистов. Максим* и Алла Борисовна с улыбками на лицах общались с представителями иностранной прессы. При чем, когда один из репортеров обратился к супругам на украинской мове, Галкин* ответил, продемонстрировав все свои познания этого языка.

Максим* уже пару лет учит украинский, но пока свободно говорить не может, артист то и дело вставляет в свою речь русские слова. Пугачева смотрит на потуги мужа с улыбкой и даже публично подшучивает. "Учит, учит, а тут растерялся", — поддела Галкина* она.

Как бы не пыталась Примадонна отвлечь внимание от того, что говорит юморист, во время интервью вскрылось новое предательство иноагента. Максим* сказал, что ждет разрешения от украинских властей, чтобы дать концерт в Киеве. Похоже, артист жаждет уехать в столицу Незалежной и развлекать там Владимира Зеленского своими шутками о России.

*признан иностранным агентом на территории России