Подмосковный Королёв остался без воды по вине экскаваторщика

В подмосковном Королёве экскаватор повредил трубопровод, снабжающий водой город. Сработавшая автоматика перекрыла подачу воды. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, специалисты Водоканала переключают город на резервный источник.

В Королёв оперативно выехали аварийные службы из соседних муниципалитетов. Организован подвоз воды для жителей во всех микрорайонах.

Королёв – один из крупнейших городов Подмосковья. Он находится в шести километрах от МКАД на Ярославском шоссе. Население города – более 220 тысяч человек.