Российские штурмовые группы прорвали оборону неонацистов на ещё одном стратегическом участке в Харьковской области. Заняты позиции в считанных километрах от Славянска. На территории бывшей турбазы, которую ВСУ использовали как опорный пункт, теперь развивается российский триколор. Но самый горячий участок сейчас в районе Красноармейска. Наша армия стремительно берёт город под контроль. Киевские радикалы вынуждены бросать технику и отступать.

Кварталы Красноармейска заволакивает густой дым. С дрона хорошо видны всполохи разрывов. По позициям националистов кучно работает артиллерия и реактивные установки. Бандеровцы уже не столько обороняются, сколько любыми путями пытаются вырваться из города.

Штурм Красноармейска российскими войсками может войти в учебники военных академий. По скорости и масштабам это операция уникальна. Каждый день наши бойцы отбивают у противника по несколько улиц внутри города и населённых пунктов на флангах.

Эшелонированной обороны у националистов за Красноармейском нет. До ближайших подготовленных позиций - километров тридцать в Днепропетровской области.

Резко ухудшилась для националистов и оперативная ситуация в Купянске. На окраинах города бойцы группировки "Запад" взяли под контроль железнодорожный вокзал и одно из агропредприятий.