Старший прапорщик Александр Корнеев вместе с сослуживцами в ходе выполнения поставленных задач - под плотным артиллерийским обстрелом и ударами вражеских беспилотников - смогли заминировать опасные участки и направления. Подразделения украинских боевиков не смогли продвинуться вперёд и прорвать нашу оборону.

Гвардии сержант Эдуард Моор, действуя в составе экипажа противотанкового комплекса, обнаружив два вражеских FPV-дрона, открыл прицельный огонь и уничтожил их. Благодаря его грамотным действиям жизни наших военнослужащих и техника были спасены. Российские бойцы впоследствии нанесли удары по позициям неонацистов и продвинулись вперёд, сообщает "ТВ Центр".