Минувшей ночью над территорией России сбито 99 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 12 регионов и акватория Чёрного моря. Один дрон был сбит в Подмосковье, 36 - над территорией Брянской области, 21 – в Смоленской, десять беспилотников уничтожены в Калужской области, по девять - над территориями Волгоградской и Ростовской областей, четыре – в Крыму, по два - над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря, по одному – в Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.