Трамп решил помирить Таиланд и Камбоджу

Дональд Трамп хочет закрепить за собой статус миротворца. Президент США заявил, что поговорил с лидерами Камбоджи и Таиланда. По его словам, они готовы прекратить боевые действия.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что он потребовал от лидеров двух стран прекращения огня на границе и окончания войны. Он пояснил, что Вашингтон ведёт сейчас торговые переговоры с Таиландом и Камбоджей, но пока они воюют между собой, сделки с ними заключены не будут.

"Я стараюсь упростить сложную ситуацию! В этой войне погибает множество людей, но всё это очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который тогда удалось успешно остановить", - написал глава Белого дома.

24 июля из-за спорных территорий начались боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи. С обеих сторон есть раненые и погибшие, в том числе среди мирного населения. Российское посольство рекомендовало туристам воздержаться от поездок в приграничные районы.

Аналогичная ситуация сложилась в апреле на границе Индии с Пакистаном. После вмешательства Дональда Трампа в начале мая стороны приняли решение о прекращении огня.