Путин поздравил моряков с Днём ВМФ

В России сегодня отмечают День Военно-Морского Флота - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. С момента основания Петром I флот был и остаётся достоянием и гордостью Отечества.

ВМФ России прошёл долгий путь развития и стал одной из самых мощных военно-морских сил в мире. Он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите государственных интересов, а его представители заслуженно пользуются особым почётом и искренним уважением нашего народа. Это подчеркнул в своем поздравлении военным морякам президент Владимир Путин.