Путин поздравил моряков с Днём ВМФ

В России сегодня отмечают День Военно-Морского Флота - один из самых значимых и торжественных праздников в стране. С момента основания Петром I флот был и остаётся достоянием и гордостью Отечества.
ВМФ России прошёл долгий путь развития и стал одной из самых мощных военно-морских сил в мире. Он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите государственных интересов, а его представители заслуженно пользуются особым почётом и искренним уважением нашего народа. Это подчеркнул в своем поздравлении военным морякам президент Владимир Путин.
В этом году утверждена новая Стратегия развития Военно-Морского Флота России. Впервые в истории она рассчитана на длительный период – до 2050 года. И это прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях. Военные моряки и морские пехотинцы служат сегодня примером доблестного выполнения воинского долга в ходе специальной военной операции. Сражаются дерзко, героически – за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее нашего народа. Мужество более чем 50 тысяч матросов и офицеров отмечено медалями и орденами, а 35 военных моряков удостоены звания Героя России