Обнинск приходит в себя после тропического ливня

Мощный залповый ливень обрушился на Обнинск. Всего за полтора часа дождь превратил улицы в реки. Очевидцы делятся в соцсетях впечатляющими кадрами.

Город буквально затопило, пешеходы - по колено в воде. На проезжей части встали автомобили, некоторые даже пришлось вызволять из водного плена с помощью трактора.

В подземных паркингах - бурные водопады, залиты переходы и первые этажи зданий. Синоптики подсчитали - стихия принесла декадную норму осадков. Ливневая канализация с трудом справилась с такими объёмами, сообщает "ТВ Центр".