Туристическая отрасль становится драйвером развития Алтайского края

Туристическая отрасль должна стать драйвером развития Алтайского края. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил на встрече с губернатором Виктором Томенко.

В регионе уже созданы условия для комфортного размещения туристов - номерной фонд приближается к 15 тысячам мест, реализуется программа по созданию модульных отелей, сообщает "ТВ Центр".

Инвесторы получили доступ к льготному кредитованию, что позволит увеличить номерной фонд еще более чем на три тысячи, а также привести в порядок инфраструктуру и дороги, такие как Чуйский тракт. Его ремонт уменьшит заторы, особенно во время туристического сезона.