В Москве с триумфом встретили победителей Международной олимпиады по физике

В Москву вернулись российские школьники, которые с триумфом выступили на 55-ой Международной олимпиаде по физике в Париже. За призовые места боролись более четырёхсот ребят из 87 стран мира, и ни один из пяти участников нашей сборной не остался без медали. В их копилке – три золота и два серебра.

Егор Кривощёков, участник олимпиады: "Это большая честь, что я смог представлять Россию на международной арене, сама олимпиада мне очень понравилась, ведь общение с ребятами и те результаты, которые мы получили очень сильно воодушевляют и продвигают Россию вперёд".

Ребята признаются: волнение, конечно, было. Как ни крути: два тура – теория и практика. Первый требует знания минимум четырёх разделов физики, второй - умения проводить эксперименты, анализировать, рассчитывать, доказывать. Работали без перерыва: здесь нет места удаче, только логика, знания, выносливость.

И пусть времени было в обрез, ребятам удалось и Париж увидеть – пройтись у Эйфелевой башни, почувствовать дух города.