В Кремле назвали причину отмены парада в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад в этом году отменили по соображениям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

27 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Это один из самых значимых и торжественных праздников в стране. С момента основания Петром I флот был и остаётся достоянием и гордостью Отечества. Он играет ключевую роль в обеспечении безопасности и защите государственных интересов.

В поздравлении к военным морякам президент России Владимир Путин отметил, что они являются примером доблестного выполнения воинского долга. Моряки сражаются на фронтах спецоперации, они воюют за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее страны.