Лесные пожары в Турции приближаются к популярным курортам

Масштабные природные пожары охватили юг и запад Турции. Из-за сильного ветра и аномальной жары пламя распространяется очень быстро. Местные СМИ сообщают о погибших. В числе жертв не только жители, но и спасатели. Население эвакуируют. С огнём борются тысячи пожарных, но справиться пока не удаётся.

Пламя подобралось к Бурсе - городу-миллионнику. Только в районе Гюрсу и Кестель свои дома покинули почти две тысячи человек. Пожарным сложно добраться до очагов, а сильный ветер быстро разносит огонь. Работают десятки вертолётов и самолётов.

Температура в некоторых регионах приблизилась к 50 градусам. По прогнозам рекордная жара сохранится до 2 августа. В туристических районах - Анталье, Бодруме и Даламане - обстановка остаётся стабильной, угрозы для отдыхающих нет. Но местные власти просят соблюдать осторожность и следить за сводками.