Собянин поздравил работников центров госуслуг с праздником

В московских офисах "Мои документы" работают более десяти тысяч специалистов, которые ежедневно обрабатывают свыше трёхсот обращений. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, сотрудники центров госуслуг также сопровождают жителей города в различных социально значимых проектах; работают администраторами в медорганизациях и оформляют документы для новорождённых в роддомах; регистрируют участников "Спортивных выходных", рассказывая людям о предстоящих тренировках.

Кроме того, специалисты офисов "Мои документы" проводят занятия по цифровой грамотности в центрах "Московского долголетия" и второй год подряд принимают участие в городском конкурсе "Московские мастера". Сергей Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником и поблагодарил за чуткость и индивидуальный подход к каждому клиенту.