Путин в Адмиралтействе обратился к военным морякам и определил главную задачу флота

Президент Владимир Путин в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-Морского Флота с праздником. Глава государства определил ключевую задачу ВМФ. Флот должен гарантированно обеспечить безопасность России, защитить суверенитет и национальные интересы страны.

Ранее сообщалось, что Верховный главнокомандующий в режиме видеоконференции ознакомился с ходом учений ВМФ России "Июльский шторм". Путин отметил, что опыт спецоперации был учтён при проведении манёвров. Их основная цель - детальная отработка действий флота при отражении нападения с моря.

27 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Это один из самых значимых и торжественных праздников в стране. С момента основания Петром I флот был и остаётся достоянием и гордостью Отечества.

Утром в поздравлении к военным морякам президент России Владимир Путин отметил, что они являются примером доблестного выполнения воинского долга. Моряки сражаются на фронтах спецоперации, они воюют за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее страны.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году главный военно-морской парад отменили по соображениям безопасности.