В Москве почтили память убитых в Донбассе детей

Во всех регионах России сегодня зажигают свечи, несут цветы и игрушки к мемориалам в память о детях Донбасса и Новороссии, погибших от террора ВСУ. За десять лет жертвами агрессии киевского режима только в ДНР и ЛНР стали более трёхсот несовершеннолетних.

В столице на Поклонной горе проходит акция-реквием. Представители власти, военнослужащие, ветераны СВО и волонтёры - возложили цветы к монументу скорби, поимённо вспомнили каждого ребёнка.

Участники акции зачитали истории из жизни детей. Также состоялся концерт памяти с песнями о войне. Кроме того, на Поклонной горе состоялась акция передачи имён героев спецоперации Музею Победы, сообщает "ТВ Центр".