В парках Москвы создают комфортные условия для отдыха и занятий спортом

90% москвичей живут в пешей доступности от парков и скверов, в которых создают все условия для комфортного отдыха и занятий спортом. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в этом году работы проходят в Народном парке в Ховрине. Там появятся две детские игровые зоны, площадки с тренажёрами и теннисными столами, а также многоуровневый амфитеатр.

В парке "Дубрава" в Куркине обновят сухой фонтан и настилы у пруда, установят лежаки. В сквере вдоль улицы Молодцова в Южном Медведкове разместятся площадки для активных игр и спорта, и места для тихого отдыха с цветниками.

Изменится и парк "Янтарная горка" на востоке Москвы. Там сделают игровые комплексы для детей разных возрастов.