Россиянин Мальцев стал лучшим синхронистом чемпионата мира

Российские синхронисты сегодня вернулись в Москву из Сингапура, откуда привезли восемь медалей мирового первенства по водным видам спорта. Три из них - золотые.

В аэропорту "Шереметьево" спортсменов торжественно встретили близкие и поклонники. Триумфатором соревнований стал Александр Мальцев - единственный в истории семикратный чемпион мира среди мужчин. Вместе с Майей Гурбанбердиевой он завоевал золото в технической программе смешанных дуэтов, а также несколько наград высшей пробы в личном зачёте. Федерация водных видов спорта признала Мальцева лучшим синхронистом турнира, сообщает "ТВ Центр".