Москвичей пригласили в парки на концерты военных оркестров

Патриотический праздник, объединивший любителей духовой музыки. В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" состоялся торжественный концерт в рамках знаменитого фестиваля "Спасская башня".

Перед зрителями выступил военный оркестр 147-й автомобильной базы Минобороны России. В программу вечера вошли старинные и современные марши, а также популярная музыка и джазовые композиции. Артисты построили репертуар на всеми любимых мелодиях. Звучали хиты 80-х "Седая ночь" и "Трава у дома".

Вместе с солистами оркестр исполнил песни "Зеркало" Юрия Антонова, "Берёзы" группы "Любэ" и другие. Программа "Военные оркестры в парках" проводится на открытых городских площадках девятый год подряд и связана с традициями и историей нашей страны, сообщает "ТВ Центр".