Поступило предложение продавать спиртное в России с 11 до 19 часов

В России могут вернуться к практике продажи спиртных напитков с 11:00 до 19:00. По такому графику продавали алкоголь с 1972 по 1985 год. После объявления Михаилом Горбачёвым антиалкогольной кампании это время сократилось на три часа.

С предложением выступил глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его мнению, часы продажи алкоголя в России нужно постепенно сокращать, сообщает ТАСС.

Как предполагает Рыбальченко, только такие меры дадут максимальный эффект.

Сейчас в России продажа алкоголя в магазинах запрещена с 23:00 до 08:00, но регионы могут самостоятельно вводить свои ограничения. К примеру, с 1 марта этого года в Вологодской области в будние дни продажа спиртных напитков разрешена только два часа в сутки – с 12 до 14 часов.