В Тбилиси устроили новую антироссийскую провокацию

В Тбилиси неизвестные устроили провокацию у гостиницы, где проживают российские спортсмены. Рядом с отелем были взорваны несколько петард.

Фехтовальщики, принимающие участие в чемпионате мира в Тбилиси, не пострадали, сообщает ТАСС.

Ещё небольшая группа активистов устроила мини-пикет у дворца спорта с провокационными плакатами. Охрана на них практически не реагировала.

В мае этого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту надругательства над российским флагом в Грузии. Это произошло после того, как в соцсетях появилось видео, на котором грузинский певец Эрекле Гецадзе выбросил в урну российский флаг на музыкальном фестивале Tbilisi Open в Тбилиси.