Путин под возгласы "Браво" пообщался с жителями Петербурга

Владимир Путин во время поездки по Санкт-Петербургу вышел из машины и пообщался с горожанами. Президент поговорил с ветераном ВМФ. Он обнял моряка и поздравил его с праздником. Мужчина в ответ сказал: "Берегите нашу Россию! Берегите себя! Боритесь с фашизмом!".

Потом глава государства пообщался с мальчиком, который попросил Путина сделать совместное фото. Желание было исполнено.

Под возгласы: "Браво!", "Слава Путину!", "Мы вас любим!" Путин пошёл к машине, сообщает ТАСС.

Ранее президент в Главном Адмиралтействе поздравил личный состав Военно-Морского Флота с праздником и определил ключевую задачу ВМФ. Флот должен гарантированно обеспечить безопасность России, защитить суверенитет и национальные интересы страны, сказал Верховный главнокомандующий.

Ещё в Петербурге он в режиме видеоконференции ознакомился с ходом учений ВМФ России "Июльский шторм". Путин отметил, что опыт спецоперации был учтён при проведении манёвров.

27 июля в России отмечается День Военно-Морского Флота. Утром в поздравлении к военным морякам президент России Владимир Путин отметил, что они являются примером доблестного выполнения воинского долга. Моряки сражаются на фронтах спецоперации, они воюют за правду и справедливость, за безопасное, суверенное будущее страны.