Алла Пугачева ужаснула последствиями неудачной пластики: "На лице кисет и рубцы"

Алла Пугачева в сопровождении мужа-иноагента появилась в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Все внимание было приковано к Примадонне, ведь она не часто выходит в свет. И теперь становится ясно, почему.
Гости фестиваля и пользователи Сети, увидевшие свежие снимки Аллы Борисовны, пришли в ужас от ее внешности. В Латвии звезда невольно показала последствия пластических операций. Хирург Зухра Балакеримов рассказала, что в своей внешности изменила певица.
"Алла Борисовна, скорее всего, делала платизмопластику – подтяжку шеи. После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно", — отметила специалист.
По словам хирурга, исполнительнице хита "Мадам Брошкина" максимально иссекли лишнюю кожу под подбородком и подтянули нижнюю треть лица. Из-за этого и появился рубец. Кроме того, из-за неудачной манипуляции в области брылей образовался залом, передает "МК".
"Вокруг губ у Пугачевой имеется кисет (многочисленные морщины)", — отметила Балакеримова.
Врач рекомендует Примадонне устранить погрешности пластических операций. Мол, хоть для своих 76 лет она выглядит неплохо, но рубцы и заломы очень сильно бросаются в глаза.