Алла Пугачева ужаснула последствиями неудачной пластики: "На лице кисет и рубцы"

Алла Пугачева в сопровождении мужа-иноагента появилась в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле. Все внимание было приковано к Примадонне, ведь она не часто выходит в свет. И теперь становится ясно, почему.

Гости фестиваля и пользователи Сети, увидевшие свежие снимки Аллы Борисовны, пришли в ужас от ее внешности. В Латвии звезда невольно показала последствия пластических операций. Хирург Зухра Балакеримов рассказала, что в своей внешности изменила певица.

"Алла Борисовна, скорее всего, делала платизмопластику – подтяжку шеи. После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно", — отметила специалист.

По словам хирурга, исполнительнице хита "Мадам Брошкина" максимально иссекли лишнюю кожу под подбородком и подтянули нижнюю треть лица. Из-за этого и появился рубец. Кроме того, из-за неудачной манипуляции в области брылей образовался залом, передает "МК".

"Вокруг губ у Пугачевой имеется кисет (многочисленные морщины)", — отметила Балакеримова.

Врач рекомендует Примадонне устранить погрешности пластических операций. Мол, хоть для своих 76 лет она выглядит неплохо, но рубцы и заломы очень сильно бросаются в глаза.