Путин отметил День ВМФ в Петербурге. Главное

Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, что повысит ударную мощь и боевые возможности флота. Об этом Владимир Путин заявил, обращаясь по видеосвязи к участникам оперативных учений "Июльский шторм". В день Военно-Морского Флота основные торжества прошли в Санкт-Петербурге, а уже в Кронштадте президент побывал на фрегате "Адмирал Григорович", который минувшей ночью отразил атаки вражеских БПЛА на Северную столицу.

Обычно в этот день в парадном строю или на трибунах чествуют героев-моряков. Однако праздник прошёл в рабочей обстановке - проверка боевой готовности. Но время для поздравлений президент, конечно, нашёл.

В оперативных учениях "Июльский шторм" принимают участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Перед моряками нестандартные задачи – комплексное применение высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, современных образцов вооружения. Важно отработать отражение атаки с моря, чтобы противостоять западным выскочкам, да и вообще всем, кто посмеет посягнуть на морские рубежи нашей страны. Россия учла опыт спецоперации, говорит президент.

"Мы будем и дальше повышать уровень боевой подготовки экипажей надводных и подводных кораблей, береговых и авиационных частей, оснащать их самой современной техникой и вооружениями. Кроме того, в ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них – уже в этом году. В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота", - отметил Путин.

Свою ударную мощь наши военные демонстрировали за несколько часов до этого, утром – отражали атаки вражеских дронов на Ленинградскую область. Сторожевой суперфрегат "Адмирал Григорович" на посту и в полный штиль, и в сильный ураган. Владимир Путин поднимается на борт, чтобы лично поблагодарить моряков, противостоявшим агрессии ВСУ.

Боевой корабль дальней морской зоны вооружён до зубов, у него на борту знаменитые ракеты "Калибр". Одна такая может уничтожить все типы надводных кораблей вплоть до крейсера. Восемь - выведут из строя даже авианосец. Последние 20 месяцев фрегат был на боевом задании в Средиземном море.

На память - запись в книге почётных гостей фрегата. "Благодарю за службу!". Чтобы обеспечить бесперебойную связь между берегом и морем, в прошлом году президент предложил создать Морскую коллегию. Её задачей была выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы: укрепления обороны страны и безопасности государства в Мировом океане. Эту структуру возглавил помощник Путина Николай Патрушев. Он сегодня вручил президенту медаль "За верность российскому флоту".

Сегодня у Военно-Морского Флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты страны. Впрочем, время и технологии не стоят на месте. И наши учёные-конструкторы на передовой. И растёт талантливая смена. В Санкт-Петербургском морском техническом университете работает молодёжное конструкторское бюро электрического судостроения. Президенту показывают эскизы и проекты электрических судов, которые при эксплуатации не используют сгораемое топливо.

В залах производства и сборки технологических установок прямого лазерного выращивания силами аспирантов и молодых сотрудников получилось полностью импортозаместить все критические компоненты установок для "Росатома" и "Роскосмоса", предприятий газотурбинного и транспортного машиностроения.

Никольский морской собор в Кронштадте – следующая остановка президента. Владимир Путин приложился к иконе и мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечи. Уже по дороге, увидев людей, собравшихся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, президент не смог проехать мимо. И сделал небольшую остановку, чтобы пообщаться с земляками. Внимание Путина привлёк флаг в руках одного из мужчин – с аббревиатурой СССР.

Президент вышел из машины и пообщался с горожанами. Президент поговорил с ветераном ВМФ - обнял моряка и поздравил его с праздником. Мужчина в ответ сказал: "Берегите нашу Россию! Берегите себя! Боритесь с фашизмом!".

Потом глава государства пообщался с мальчиком, который попросил Путина сделать совместное фото. Желание было исполнено. Под возгласы: "Браво!", "Мы вас любим!" Путин пошёл к машине.