Киевский режим предпринял очередную серию попыток осуществить теракты в России при помощи беспилотников. Об этом рассказали в понедельник, 28 июля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, в ночь на 28 июля российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом четыре дрона было сбито над территорией Ростовской области, по одному — над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Даже новый раунд мирных переговоров в Стамбуле киевский режим отметил атакой дронов на Крым — за час российские силы ПВО ликвидировали 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, включая восемь БПЛА над акваторией Черного моря и восемь над территорией Республики Крым.

В Кремле подчеркивали, что ВС России принимают меры по организации противовоздушной обороны и минимизации рисков в связи с ударами ВСУ по российским городам. При этом российские власти понимают, с какой опасностью имеют дело.