Российские войска этой ночью нанесли высокоточные удары по военным объектам неонацистов. Мощные взрывы прогремели в Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Киевской областях. Поражены аэродромы противника.

На Красноармейском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Центр" уничтожил замаскированный опорник киевских боевиков. Наши артиллеристы сорвали ротацию врага и позволили штурмовым отрядам закрепиться на выгодных позициях.

В Сумской области операторы беспилотной авиации тульского воздушно-десантного соединения уничтожили военную технику неонацистов. FPV-дроны поразили автомобили высокой проходимости. Маневренные аппараты трудно перехватить, они с легкостью ликвидируют любые цели, которые находятся в движении, а также блиндажи и замаскированные орудия.

В Херсонской области на правом берегу Днепра расчет крупнокалиберной буксируемой пушки "Гиацинт-Б" прямым паданием уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу радикалов. Получив координаты от разведки, бойцы за считанные минуты навели орудие, произвели один пристрелочный, а затем двумя точными выстрелами ликвидировали цель.