Минобороны рассказало о подвигах гвардейца Панжиева и лейтенанта Сибирко

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Гвардии старший сержант Хушбахт Панжиев и его артиллерийский расчет поддерживал наступление наших передовых отрядов. Несмотря на обстрелы и атаку беспилотников, бойцы под командованием Панжиева уничтожили несколько огневых точек противника, различную технику и личный состав ВСУ.

Лейтенант Максим Сибирко в ходе штурма населенного пункта ликвидировал минометный расчет неприятеля и склад с боекомплектом. А после пробрался к вражескому бронеавтомобилю и отогнал транспорт, не дав боевикам эвакуироваться и провести передислокацию. За проявленный героизм лейтенант Сибирко награжден орденом Мужества.