Сотни крупных лесных пожаров бушуют на юге Европы

Сотни крупных лесных пожаров бушуют на юге европейского континента. Огнем охвачены территории в Болгарии, Албании, Италии, Греции.

В Турции жертвой стихии стал один из спасателей. Борьба с огнем идет в трех провинциях страны, в том числе в курортной Анталье. Причина быстрого распространения пламени - 40-градусная жара и сильный ветер.

Схожая ситуация в Греции. Пожары полыхают в пригороде Афин. Уничтожены тысячи гектаров леса. За помощью к Евросоюзу обратились власти Болгарии, где уже сгорело множество домов. Несколько спасателей пострадали в Албании. Самая опасная ситуация - на побережье в разгар курортного сезона. Туристы массово покидают отели и на итальянском острове Сардиния.

От удара стихии пострадала и столица Китая. На Пекин и соседние области обрушились сильные ливни, которые привели к наводнениям. Крупнейшее в регионе водохранилище вышло из берегов. Синоптики предупреждают о высокой вероятности схода оползней. В зоне бедствия, помимо столицы, 150 сельских поселений. Власти объявили максимальный уровень опасности. Перекрыты крупные автотрассы, ведется эвакуация.