ЦАХАЛ продолжает бить по Газе, пока ООН готовит специальную конференцию

В штаб-квартире ООН 28 июля пройдет конференция по ситуации в секторе Газа и перспективам признания государства Палестина. Организаторами выступают Саудовская Аравия и Франция. Ключевой союзник Израиля - США - от участия отказались.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает наносить удары по палестинскому анклаву. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили: в июле смертность от недоедания достигла своего пика. Лидер движения ХАМАС в секторе Газа призвал Тель-Авив открыть погранпереходы для доставки гуманитарной помощи, так как поставки с воздуха крайне незначительны по объемам.

Израильский премьер Нетаньяху заявил: на палестинских территориях голода нет, а всю гумпомощь похищают боевики ХАМАС.