Патриотические партии Европы назвали сделку с США "политическим и экономическим фиаско"

Экономической победой Дональда Трампа называют в мировых СМИ заключённую им сделку с Европейским союзом. Накануне на встрече в Шотландии американский президент согласовал детали с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Тарифы на европейские товары в США составят 15 процентов. Брюссель же обязуется открыть свой рынок для беспошлинной торговли с Вашингтоном, окончательно отказаться от энергоносителей из России и полностью перейти на американский СПГ. А также - осуществить массовую закупку военной техники и инвестировать в бизнес США 600 миллиардов долларов.

Патриотические партии Европы уже назвали сделку "политическим, экономическим и моральным фиаско".