Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Представители этого знака полны вдохновения! Удачное время, чтобы задуматься о своем личном проекте, поискать конкурсы и гранты, чтобы осенью реализовать свои идеи.

Тельцы

День поможет разобраться в бытовых вопросах и внести ясность в семейные темы. Будет полезно пересмотреть домашние обязанности всех членов семьи.

Близнецы

Кто-то из вас получит письмо, а кто-то - вдохновение для статьи или блога. Делитесь своими мыслями, это может стать началом чего-то важного.

Раки

Деньги сами себя не заработают! Звезды советуют соглашаться на деловые предложения, а если их нет – поискать источник доходов самостоятельно.

Львы

Пора напомнить миру, кто вы. Удачный день для того, чтобы записать видео, обновить аватарку, выступить, предложить идею или продвинуть свой бренд.

Девы

Как давно вы посвящали день сами себе: гуляли в одиночестве, вели дневник? Разберитесь со своими мыслями, это обязательно пойдет на пользу.

Весы

Ваш день - это переписки, лайки, репосты и новые знакомства. Хорошее время для общения в группах и чатах, где вы встретите кого-то интересного.

Скорпионы

Все мысли представителей этого знака – о работе, карьере, учебе, успехе. Пока Меркурий ретрограден, действовать не нужно, а вот обдумывать – самое то.

Стрельцы

Мечтали о групповой встрече или запуске образовательного проекта? Начните собирать информацию. Ваша открытость поможет найти нужных людей.

Козероги

День поможет решить вопросы с банками, выплатами, страховками. Если вы хотели обсудить с партнером общий бюджет – сейчас подходящий момент.

Водолеи

Пришло время вернуться к общению, в котором вам было сложно. Сегодня удастся без лишних эмоций изложить свои мысли и услышать собеседника.

Рыбы

Если вы настроитесь на волну продуктивности, то сможете многое. У тех представителей знака, которые что-то создают, результат получится особенно аккуратным и красивым.