В Госдуме опровергли вброс о блокировке WhatsApp и VPN

Сообщения о том, что с 1 августа в России власти планируют заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) и сервисы VPN, не соответствуют действительности. Об этом объявил в воскресенье, 27 июля, глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Парламентарий прокомментировал в своем Telegram-канале публикации о якобы грозящей этим программам в ближайшие дни блокировке. Как отметил Боярский, "опять воскресенье, звонящий телефон и вопросы" на эту тему.

Руководитель профильного комитета Госдумы отметил, что "при всем уважении" не может "позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников".

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заверил, что интернет-сервисы — и российские, и зарубежные российские — могут и дальше работать в России. Политик пообещал, что "если они соответствующие всем этим требованиям, с ними происходить ничего не будет".

При этом сенатор Артем Шейкин уверял, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, если они не распространяют этот сервис и не используют его для противоправных целей. Однако если нарушаются установленные требования, может наступить ответственность "уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую".