Выяснились детали торгового соглашения между США и ЕС

Соединенные Штаты и Евросоюз достигли соглашения по вопросам взаимной торговли в ходе встречи американского лидера Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в воскресенье, 27 июля.

Как сообщает Bloomberg, Вашингтон в рамках этих договоренностей установят базовую пошлину в размере 15% на товары из ЕС, при этом интеграционное объединение согласится открыть рынки стран для торговли с США без пошлин.

Также Евросоюз согласится закупить американскую энергию на 750 миллиардов долларов и дополнительно инвестировать 600 миллиардов долларов в американскую экономику. Кроме того, объединенная Европа пообещала купить "огромное количество" военной техники у Соединенных Штатов.

Еще один пункт соглашения — ради снижения американских пошлин с 30% до 15 % Еврокомиссия пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский сжиженный природный газ (СПГ) и ядерное топливо.

Урсула фон дер Ляйен высказалась в защиту этой торговой сделки и назвала ее лучшим из возможных вариантов, учитывая угрозу 30-процентных пошлин, нависавшую над Евросоюзом.

Ранее Трамп рассказал, что уже очень близко заключение торговых соглашений с Евросоюзом, который "ведет себя вежливо", и с Индией. А вот представители Канады "очень серьезно нас обидели", когда решили установить пошлины в 400% "в отношении американских фермеров".

Директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов отмечал, что "ни стопроцентные пошлины, ни 110-процентные пошлины — они не имеют никакого функционала", поскольку "торговля обуславливается не желанием Трампа, а простой выгодой".