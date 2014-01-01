В Австрии обвинили Трампа в сдаче частей Украины на "блюдечке"

Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину Крым и ряд восточных областей Украины "на блюдечке с голубой каемочкой".

Такое мнение выразила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью Welt. Речь идет о Крыме и некоторых восточных регионах Украины.

"Украина хочет мира, Россия - нет. Если бы президент Владимир Путин действительно был заинтересован в мире, он бы уже начал переговоры о перемирии", - сообщила она.

Кроме того, дипломат раскритиковала Трампа за то, что он исключил членство Украины в НАТО.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News заявил, что на реализации плана Трампа по Украине могут потребоваться годы. По его мнению, президент США сможет добиться прекращения огня между Москвой и Киевом. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Украины нет шансов вернуться к границам 2014 года.