Раскрыта личность жениха дочери Любови Успенской

Любовь Успенская еще весной рассказала, что у ее дочери Татьяны Плаксиной появился жених. Тогда королева шансона расхвалила избранника единственной наследницы. Вот только саму Татьяну ни разу так и не видели с таинственным ухажером. Многие даже решили, что жениха дочери Успенская выдумала.

Каково же было удивление поклонников артистки, когда Плаксина обнародовала фотографию с таинственным незнакомцем. Поклонники и журналисты немедленно сделали вывод, что это именно тот мужчина, с которым наследница певицы начала встречаться весной.

Кау утверждает Starhit, предполагаемым женихом Плаксиной оказался Никита Плотников. Мужчина точно не принадлежит к шоу-бизнесу. В своем профиле в популярной социальной сети он указал, что занимается строительным бизнесом, обменом валют и увлекается хоккеем. Также журналисты выяснили, что, предположительно, Никите 27 лет. Отметим, что Татьяне Плаксиной 35. По некоторым данным, у Никиты есть сын.

К слову, Любовь Успенская давно твердит, что мечтает стать бабушкой. Певица якобы просит дочь родить, причем готова даже прибегнуть к достижениям современной медицины, чтобы единственная наследница наконец стала матерью.