Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Центр" уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейской направлении в ДНР.

Опорный пункт охранял рубежи на подступах к Красноармейску. Наши штурмовые отряды продвинулись к городу и закрепились на более выгодных позициях, сообщили в Минобороны России.

Сорвана ротация украинских войск на красноармейском направлении, добавили в оборонном ведомстве.

Наши бойцы продолжают наступление на красноармейском направлении. На прошлой неделе ВС России освободили населенный пункт Зверево на подступах к Красноармейску. Этот город – один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".