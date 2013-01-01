Стало известно о новой свадьбе Прохора Шаляпина

Известный любитель дам постарше Прохор Шаляпин снова пошел под венец. Однако случилось это на шоу "Свадьба вслепую". По условиям этого нового телепроекта, мужчина и женщина, ранее не знакомые, должны прожить вместе неделю, вести совместный быт и попытаться привыкнуть друг к другу. А дальше у них будет выбор: навсегда остаться вместе или разойтись.

Женой Прохора Шаляпина стала 37-летняя Ольга Вашурина. Отметим, что это первая супруга артиста, которая моложе него. Напомним, что самому исполнителю 41 год. У Ольги двое детей. Вашурина увлекается кулинарией. Она прошла специальные курсы, стала участницей телешоу "Кондитер", в котором одержала победу. Затем она участвовала в проекте как соведущая Рената Агзамова. Кроме того, время от времени Вашурина делает обзоры кондитерских и их продукции в качестве блогера.

Напомним, что Прохор Шаляпин был трижды женат. По словам артиста, впервые он оформил отношения с дамой старше себя, когда ему было 18 лет. В 2013 году певец женился на предпринимательнице Ларисе Копенкиной. Через пару лет они оформили развод, но остались в хороших отношениях. В 2021 году Прохор Шаляпин женился в третий раз. На сей раз его избранницей стала владелица сети адвокатских контор Татьяна Дэвис. Буквально через несколько месяцев после свадьбы женщина умерла от коронавируса.