"Аэрофлот" отменил часть рейсов из-за сбоя инфосистем

В работе информационных систем "Аэрофлота" в понедельник, 28 июля, произошел сбой. Пассажиров предупреждают, что из-за этого возможны перебои в работе сервисов.

Как уточняет "Аэрофлот" в своем Telegram-канале, ожидается вынужденная корректировка в расписании, включая перенос и отмену ряда рейсов. Пассажиров призывают следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов, на информационных табло воздушных гаваней и за объявлениями по громкой связи в аэропорту.

Перевозчик обещает предпринять все необходимые меры для скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов и возвращения рейсов в график.

Ранее сообщалось, что правительство выделит еще 6 миллиардов рублей на поддержку работоспособности аэропортов в центральных и южных регионах, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов. Деньги помогут сохранить трудовые коллективы и возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с безопасностью полетов.

Между тем аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва принял первый рейс — самолет доставил в курортный город пассажиров из Москвы. Время в пути составило четыре часа. В Геленджик будут летать самолеты также из Новосибирска и Санкт-Петербурга.