Россиянам указали на еще одну опасность 30-градусной жары

Синоптическую ситуацию в Московском регионе продолжит формировать периферия антициклона — это обеспечит солнечную и преимущественно сухую погоду с дневной температурой, близкой к 30 градусам. Об этом рассказал в понедельник, 28 июля, метеоролог Михаил Леус.

Как уточнил эксперт в своем Telegram-канале, столбики термометров днем будут демонстрировать значения, на четыре-пять градусов превышающие норму — 28-30 градусов. В Подмосковье возможно до 32 градусов жары.

Леус предупредил, что подобная погода не способствует чистоте воздуха — для антициклональной погоды характерны штилевые ветры и нисходящие воздушные потоки в атмосфере. Это существенно затрудняет рассеивание выбросов загрязняющих веществ.

Из-за аномальной жары в Москве действует предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России. Предупреждение действует до 18 часов среды, 30 июля.

Многим людям переносить такую жару физически тяжело. Из-за высокой температуры и духоты трудно заснуть, а проблемы со сном провоцируют вялость в течение дня. Кандидат медицинских наук, невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, как попытаться наладить сон в жаркую погоду.