Поргина отметила странность в расставании Ефремова и Кругликовой

Михаил Ефремов и его пятая супруга Софья Кругликова переживают непростые времена. Ходят слухи, что пара на грани развода. Говорят, причиной проблем стала неверность Михаила Ефремова. По слухам, артист закрутил роман с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. Возлюбленная будто бы даже приезжала к избраннику, когда тот отсиживал тюремный срок за смертельное ДТП.

А на днях поступила информация, будто Михаил Ефремов съехал от Софьи Кругликовой. Сообщалось, будто бы прославленный актер живет на даче, а его пятая супруга осталась в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке.

Журналисты пообщались с вдовой известного актера Николая Караченцова, актрисой Людмилой Поргиной, относительно расставания Михаила Ефремова с Софьей Кругликовой. Она отметила, что давно не общалась с артистом, зато не так давно видела его сестру Анастасию. Однако та якобы ничего не говорила про проблемы в личной жизни брата.

"Это очень грустно. Там же много детей. Ну что же делать. Может, Софья не приезжала к нему? Это далеко очень. Не хотела бросать детей. Вообще все очень странно", - заявила Людмила Поргина Teleprogramma.pro.

Тем временем в близком окружении пары новости о разводе опровергают. Знакомый Ефремова рассказал, что отношения у звезды сериала "Граница. Таежный роман" и Софьи Кругликовой сложные, и часто случаются скандалы. Но до развода им далеко. Более того, установлено, что в суд не поступало заявление от Ефремова или Кругликовой